Etah News: मेडिकल कॉलेज में नौकरी लगवाने के नाम पर 1.16 लाख रुपये ठगे

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एटा। मेडिकल कॉलेज में नौकरी लगवाने के नाम पर युवक से 1.16 लाख रुपये ठगने का आरोप है। आरोपी ने नौकरी न लगने की स्थिति में पूरी रकम वापस करने का भरोसा दिया था लेकिन रकम लेने के बाद पीड़ित को टालता रहा। पीड़ित ने वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक से शिकायत कर कार्रवाई की मांग की है।कोतवाली देहात क्षेत्र के गांव असरौली निवासी रूपकिशोर ने शिकायत में बताया कि उसकी रिश्तेदारी में कुठिला लायकपुर निवासी सत्यवान सिंह सिलाई का काम कराने उसके पास आया था। इसी दौरान सत्यवान ने मेडिकल कॉलेज एटा में नौकरी लगवाने की बात कही। इसके लिए उसने एक लाख 80 हजार रुपये की मांग की और कहा कि किसी कारण नौकरी नहीं लगती है तो पूरी रकम वापस कर देगा।पीड़ित के अनुसार आरोपी के भरोसे में आकर उसने अलग-अलग तारीखों में कुल एक लाख 16 हजार रुपये दे दिए। शिकायत के मुताबिक आठ अक्तूबर 2025 को छह हजार रुपये नकद और 30 हजार रुपये खाते में जमा कराए गए। इसके बाद 11 अक्तूबर को 15 हजार रुपये खाते में, 28 अक्तूबर को 35 हजार रुपये फोन-पे के माध्यम से तथा 11 और 24 नवंबर को 15-15 हजार रुपये फोन-पे से दिए गए। रकम देने के साथ पढ़ाई-लिखाई से संबंधित दस्तावेज भी उपलब्ध कराए गए।सीओ सिटी ने बताया कि प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है और मामले की जांच की जा रही है जो भी तथ्य सामने आएंगे उनके आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।