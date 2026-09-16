VIDEO: जयंती पर शहीद महावीर सिंह राठौर को किया नमन

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एटा के राजा का रामपुर में अमर शहीद क्रांतिकारी महावीर सिंह राठौर की जयंती के अवसर पर मंगलवार को कस्बा स्थित अमर शहीद महावीर सिंह बालिका विद्यालय में कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे अलीगंज विधायक सत्यपाल सिंह राठौर एवं पूर्व चेयरमैन महावीर सिंह राठौर ने मां सरस्वती के चित्र के समक्ष दीप प्रज्ज्वलित एवं पुष्प अर्पित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इसके बाद विधायक ने अमर शहीद महावीर सिंह राठौर की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की और उनके जीवन, संघर्ष एवं बलिदान को याद किया। इस दौरान विधायक निधि से करीब 28 लाख रुपये की लागत से विद्यालय में निर्मित कमरों का फीता काटकर लोकार्पण भी किया गया। विद्यालय प्रबंधन की ओर से अतिथियों का पटका एवं माला पहनाकर स्वागत किया गया। विद्यालय की छात्राओं ने स्वागत गीत, मंगल गीत तथा अमर शहीद महावीर सिंह राठौर की वीरगाथा पर आधारित गीत प्रस्तुत कर कार्यक्रम में देशभक्ति का माहौल बना दिया।

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