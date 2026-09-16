{"_id":"6aaa02c893f8f1527e0a23fd","slug":"video-stolen-trolley-recovered-within-six-hours-two-arrested-2026-09-16","type":"video","status":"publish","title_hn":"VIDEO: छह घंटे में चोरी की ट्रॉली बरामद, दो गिरफ्तार","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

एटा। अलीगंज पुलिस ने चोरी की घटना का छह घंटे में खुलासा करते हुए दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने उनके कब्जे से चोरी की कृषि ट्रॉली और वारदात में प्रयुक्त महिंद्रा ट्रैक्टर बरामद किया। लडसिया निवासी बहार सिंह ने पुलिस को बताया था कि 14 सितंबर की रात उनकी ट्रॉली चोरी हो गई। जांच में नवनीत निवासी जसी, फर्रुखाबाद और शिवम निवासी बिछौरागंग, अलीगंज के नाम सामने आए। पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार कर लिया। सीओ अलीगंज राजेश सिंह ने बताया कि सूचना मिलते ही पुलिस टीम ने तेजी से जांच शुरू की। छह घंटे के भीतर चोरी की ट्रॉली बरामद कर दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया। मामले में आगे की कार्रवाई की जा रही है।

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