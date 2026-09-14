VIDEO: मिरहची में धूमधाम से निकली गणेश शोभायात्रा, गणपति बप्पा मोरया के जयकारों से गूंजा कस्बा

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गणेश चतुर्थी पर्व के अवसर पर रविवार को कस्बा मिरहची में भव्य गणेश शोभायात्रा निकाली गई। डीजे की धुन और मनमोहक झांकियों के साथ निकली शोभायात्रा ने पूरे कस्बे का भ्रमण किया। इस दौरान पूरा कस्बा गणपति बप्पा मोरया के जयकारों से गूंज उठा और वातावरण भक्तिमय हो गया। शोभायात्रा का शुभारंभ ब्लॉक विकास अधिकारी सुधाकर दुबे, थानाध्यक्ष विदेश राठी, एडीओ पंचायत दीपक गुप्ता, एडीओ आईएसबी सुनील कुमार और चौकी इंचार्ज अनिल कुमार ने संयुक्त रूप से फीता काटकर किया। गणेश प्रतिमाओं की विधिवत आरती समाजसेवी संतोष सर्राफ ने की।

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