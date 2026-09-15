Etah News: आज के कार्यक्रम
संवाद न्यूज एजेंसी, एटा Updated Tue, 15 Sep 2026 11:58 PM IST
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प्रदर्शन
सुबह 11 बजे आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं एवं सहायिका वेलफेयर एसोसिएशन द्वारा विभिन्न मांगों पर प्रदर्शन कलेक्ट्रेट में किया जाएगा।
कार्यशाला
दोपहर 12 बजे से जैन समाज द्वारा पर्युषण पर्व पर सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन पुरानी बस्ती स्थित बड़े जैन मंदिर में होगा।
सत्संग
शाम चार बजे से शहर के मोहल्ला नई बस्ती बारह बीघा में महिला सत्संग होगा।
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सुबह 11 बजे आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं एवं सहायिका वेलफेयर एसोसिएशन द्वारा विभिन्न मांगों पर प्रदर्शन कलेक्ट्रेट में किया जाएगा।
कार्यशाला
दोपहर 12 बजे से जैन समाज द्वारा पर्युषण पर्व पर सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन पुरानी बस्ती स्थित बड़े जैन मंदिर में होगा।
सत्संग
शाम चार बजे से शहर के मोहल्ला नई बस्ती बारह बीघा में महिला सत्संग होगा।