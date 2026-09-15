Etah News: जवाहरपुर तापीय परियोजना का प्रभारी मंत्री ने लिया जायजा

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निरीक्षण के दौरान प्रभारी मंत्री ने परियोजना के अधिकारियों से वर्तमान कोयला स्टॉक, विद्युत उत्पादन की स्थिति और संयंत्र के संचालन के बारे में विस्तार से जानकारी प्राप्त की। उन्होंने कहा कि बिजली उत्पादन व्यवस्था में किसी भी स्तर पर लापरवाही नहीं होनी चाहिए। परियोजना का संचालन निर्बाध और सुचारू बनाए रखने के लिए सभी जरूरी व्यवस्थाएं समय से पूरी की जाएं।अधिकारियों को निर्देश दिए कि कार्यों में गुणवत्ता के साथ उपयोगिता और समयबद्धता का विशेष ध्यान रखा जाए। कहा कि अधिकारी और कर्मचारी अपने दायित्वों का निर्वहन पूरी ईमानदारी, निष्ठा और पारदर्शिता से करें। एसएसपी अरविंद सिंह, एसएसपी इलामारन, भाजपा जिलाध्यक्ष प्रमोद गुप्ता, परियोजना के मुख्य महाप्रबंधक अनुग्रह रवि, मुख्य अभियंता ऑपरेशन अरविंद कुमार मिश्रा, अधीक्षण अभियंता रॉबिन दंडोतिया आदि रहे।