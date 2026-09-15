Etah News: निर्जन बाग में मिला नर कंकाल...पहचान का संकट

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पुलिस ने बताया कि सोमवार की रात करीब नौ बजे महिला ने बाग से दुर्गंध फैलने की जानकारी ग्रामीणों को दी। इसके बाद पुलिस बाग में पहुंची। ग्रामीणों ने बताया कि बाग में लोगों की आवाजाही अमूमन कम होती है। लोग लकड़ी आदि बीनने के लिए बाग में जाते हैं। सूचना पर मारहरा थाने की पुलिस टीम ने बाग में तलाश किया तो एक स्थान पर मानव रीढ़ की अस्थियां, खोपड़ी पड़े मिले। इन्हें कब्जे में लिया गया। फोरेंसिक टीम ने मौके से जरूरी साक्ष्य जुटाए। पुलिस ने कंकाल को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है।नर कंकाल प्रथम दृष्टया डेढ़ से दो माह पुराना प्रतीत हो रहा है। ऐसे में पहचान होने से ही कुछ तथ्य मिल सकेंगे। शव की पहचान के लिए डीएनए टेस्ट कराना होगा। मृतक कौन था, हत्या कैसे और कब की गई। यह बातें पहचान होने पर ही सामने आ सकती हैं लेकिन कंकाल के आसपास ऐसा कोई साक्ष्य नहीं मिला है, जिससे साफ हो सके कि हत्या यहां की गई या दूसरी जगह हत्या करके केवल शव को ठिकाने लगाने के मकसद से फेंका गया है। पुलिस टीम आसपास के गांवों के लोगों से भी पूछताछ करेगी।संकल्पदीप कुशवाहा, सीओ सदर