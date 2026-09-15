Etah News: अवनीश यादव ने जीती 1600 मीटर की दौड़

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ब्लॉक प्रमुख रवि वर्मा ने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में ऐसी खेल प्रतियोगिताएं युवाओं में नई ऊर्जा और जोश भरती हैं। खेलों से न केवल शारीरिक विकास होता है, बल्कि युवाओं में अनुशासन और टीम भावना भी आती है। प्रतियोगिता के दौरान 400 मीटर, 800 मीटर और 1600 मीटर दौड़ आयोजित की गई। 400 मीटर दौड़ में नीरज लोधी ने प्रथम स्थान प्राप्त किया। हाथरस के देवेंद्र दूसरे स्थान पर रहे। 800 मीटर दौड़ में जागनेश यादव ने पहला स्थान हासिल किया। मदन गोपाल इस दौड़ में दूसरे स्थान पर रहे।सबसे रोमांचक मुकाबला 1600 मीटर दौड़ में देखने को मिला। इसमें अलीगढ़ के अवनीश यादव ने बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए प्रथम स्थान प्राप्त किया। अभिषेक राजपूत ने इस दौड़ में दूसरा स्थान हासिल किया। सभी में खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन कर दर्शकों का दिल जीत लिया। समापन समारोह में विजेता खिलाड़ियों को अतिथियों द्वारा शील्ड देकर सम्मानित किया गया। इस दाैरान ग्राम प्रधान किशोरी लाल, चंद्रवीर और अंशु लोधी सहित बड़ी संख्या में ग्रामीण, खेल प्रेमी और खिलाड़ी मौजूद रहे।