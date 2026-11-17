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देवरिया: सिविल लाइंस मार्ग पर दोपहर से शाम तक रेंगते रहे वाहन
देवरिया शहर के व्यस्त सिविल लाइंस मार्ग पर मंगलवार को दोपहर से शाम तक यातायात प्रभावित रहा। वाहनों का दबाव बढ़ने से सड़क पर वाहन धीमी गति से चलते रहे और राहगीरों को परेशानी का सामना करना पड़ा। सड़क किनारे बेतरतीब पार्किंग और ई-रिक्शा की आवाजाही भी यातायात बाधित होने की वजह बनी। पहले भी इस मार्ग पर जाम की समस्या सामने आती रही है। इसके बावजूद प्रमुख मार्गों पर वाहनों का दबाव यातायात व्यवस्था के लिए चुनौती बना हुआ है।
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