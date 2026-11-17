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देवरिया के भलुअनी थाना क्षेत्र के बेलडाड रोड पर सोमवार को पुलिस और गो तस्करी के आरोपी के बीच मुठभेड़ हो गई। पुलिस के अनुसार, घेराबंदी के दौरान आरोपी ने पुलिस टीम पर फायरिंग की। जवाबी कार्रवाई में बिहार के गोपालगंज निवासी 20 वर्षीय हेमराज यादव के बाएं पैर में गोली लगी। पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया है।

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