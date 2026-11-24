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देवरिया के न्यू कॉलोनी स्थित गुरुद्वारा गुरुसिंह सिंह सभा में मंगलवार को गुरु नानक देव का 557वां प्रकाश पर्व श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाया गया। इस अवसर पर अखंड पाठ के समापन के बाद शबद-कीर्तन और धार्मिक कार्यक्रम हुए। श्रद्धालुओं ने माथा टेककर अरदास की और गुरु का अटूट लंगर छका। ग्रंथी ज्ञानी दामोदर सिंह ने गुरु नानक देव की शिक्षाओं को याद करते हुए मानवता, समानता, भाईचारे और नारी सम्मान का संदेश दिया।

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