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देवरिया: जिलास्तरीय एथलेटिक्स प्रतियोगिता में बच्चों ने दिखाया दम
रविंद्र किशोर शाही स्पोर्ट्स स्टेडियम में सोमवार को परिषदीय विद्यालयों की जनपद स्तरीय एथलेटिक्स प्रतियोगिता आयोजित हुई। इसमें जिले के 16 ब्लॉकों और नगर क्षेत्र के छात्र-छात्राओं ने हिस्सा लेकर अपनी खेल प्रतिभा दिखाई। प्रतियोगिता में दौड़, कबड्डी और खो-खो के मुकाबले हुए। बीएसए डॉ. रामजियावन मौर्य ने प्रतियोगिता का शुभारंभ किया। इस दौरान जिला व्यायाम शिक्षक संजय कुमार सिंह और ब्लॉक व्यायाम शिक्षक संजय कुमार तिवारी सहित अन्य लोग मौजूद रहे।
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