देवरिया: विधायक शलभ मणि ने अखिलेश को बताया 'चुनावी हिंदू', पीडीए पर उठाए सवाल

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सदर विधायक शलभ मणि त्रिपाठी ने सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव के अयोध्या और वृंदावन जाने के बयान पर निशाना साधा। उन्होंने अखिलेश को 'चुनावी हिंदू' बताते हुए कहा कि चुनाव नजदीक आते ही उन्हें भगवान राम और कृष्ण याद आने लगे हैं। उन्होंने मथुरा में कृष्ण जन्मभूमि के लिए कारसेवा अभियान शुरू करने की चुनौती भी दी।

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