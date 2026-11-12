{"_id":"6af534c2c8996e0e1105ea1c","slug":"video-24-youths-received-appointment-letters-for-the-post-of-junior-assistant-2026-11-12","type":"video","status":"publish","title_hn":"देवरिया: 24 युवाओं को मिला कनिष्ठ सहायक पद का नियुक्ति पत्र","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बुधवार को लखनऊ में राजस्व विभाग के लिए चयनित 1,146 कनिष्ठ सहायकों को नियुक्ति पत्र वितरित किए। साथ ही मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना के तहत प्रदेश के 4,300 लाभार्थियों को 215 करोड़ रुपये की सहायता राशि आवंटित की। कार्यक्रम का सजीव प्रसारण कलेक्ट्रेट सभागार में हुआ, जहां कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने 24 युवाओं को कनिष्ठ सहायक पद के नियुक्ति पत्र प्रदान किए।

... और पढ़ें