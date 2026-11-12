छठ पर्व: सरयू नदी के थाना घाट पर सुरक्षा के होंगे पुख्ता इंतजाम

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छठ पर्व को लेकर नगर क्षेत्र में तैयारियां तेज कर दी गई हैं। थाना घाट स्थित सरयू नदी तट पर नगरपालिका की ओर से साफ-सफाई और अन्य व्यवस्थाएं कराई जा रही हैं। श्रद्धालुओं की सुरक्षा के लिए घाट पर सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे और आपात स्थिति से निपटने के लिए गोताखोर तैनात रहेंगे। बुधवार को पालिकाध्यक्ष श्वेता जायसवाल ने अधिशासी अधिकारी निरुपमा प्रताप के साथ घाट का निरीक्षण कर प्रकाश व्यवस्था, उद्घोषक यंत्र और जमीन समतल कराने के निर्देश दिए।

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