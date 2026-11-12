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देवरिया: छठ पर्व को लेकर 50 से अधिक घाटों की सफाई शुरू
छठ महापर्व को देखते हुए देवरिया नगर पालिका परिषद ने शहर के पोखरों और घाटों की सफाई व मरम्मत का काम तेज कर दिया है। इसके लिए सभी 33 वार्डों में सफाई नायकों की ड्यूटी लगाकर 50 से अधिक छोटे-बड़े घाटों की जिम्मेदारी तय की गई है। बुधवार को गायत्री मंदिर स्थित लच्छीराम पोखरे में रेलिंग की वेल्डिंग, मरम्मत और टाइल्स लगाने का काम कराया गया। इसके अलावा कई पोखरों से पानी निकालने और टूटे ग्रिल की मरम्मत की तैयारी है।
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