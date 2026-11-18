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देवरिया में विशेष प्रगाढ़ पुनरीक्षण अभियान के तहत डीएम एवं जिला निर्वाचन अधिकारी मधुसूदन हुल्गी ने बीएलओ को मतदाता सूची की बारीकी से जांच कर त्रुटियां दूर करने के निर्देश दिए हैं। 18 से 22 नवंबर तक प्रत्येक मतदान केंद्र पर आलेख्य निर्वाचक नामावली पढ़कर सुनाई जाएगी। इसके लिए ग्राम सभा और वार्ड स्तर पर बैठकें भी होंगी। अ

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