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दूसरा प्रमुख मुकाबला प्रेमनगर के मुकेश और राजस्थान के राजेश के बीच हुई। मुकेश ने राजेश को चित किया। एक रोमांचकारी कुश्ती में गोरखपुर के गुड्डू ने चौरीचौरा के गोविंद को धूल चटाई। इसके अलावा प्रेमनगर के राज ने मुड़ीकटवा के गोलू को, देवरिया के कृष्णा यादव ने मुड़ीकटवा के राम सकल को, प्रेमनगर के अंश ने गोरखपुर के उत्कर्ष को आसमान दिखाया। बनारस के धर्मवीर व प्रेमनगर के अभिषेक, दिल्ली के मनोज व मेरठ के काली पहलवान के बीच कुश्ती बराबरी पर छूटी।इससे प्रतियोगिता का शुभारंभ समाजसेवी सुनील राव ने पहलवानों से हाथ मिलवाकर किया। उन्होंने कहा कि कुश्ती माटी की खेल है, इसका प्रोत्साहन हम समय की मांग है। हम सब लोगों को कुश्ती को बढ़ावा देने के लिए मिल-जुलकर सहयोग करना चाहिए। इस दौरान ब्लॉक प्रमुख रामाशीष गुप्ता, पूर्व प्रधानाचार्य सुखल प्रसाद, सरफराज अहमद, गोविंद चौहान, बृज नारायण यादव, रईस अंसारी, डॉ. प्रमोद गुप्ता, ओंकार राव, रामधारी गुप्ता आदि मौजूद रहे। ग्राम पंचायत महुआ पाटन के प्रशासक व धर्मेंद्र गुप्ता ने सभी आगतों के प्रति आभार ज्ञापित किया।