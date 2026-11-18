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बरांव-पकड़ी मार्ग पर नेतवार गांव के पास दो बाइकों की आमने-सामने टक्कर में महेन गांव निवासी श्रीकांत (55) और खड़ेसर निवासी सुल्तान अंसारी (20) घायल हो गए। वहीं, हरनहीं-करायल मार्ग पर गंगाचक के पास स्कूली बस की चपेट में आने से बाइक सवार देवपार निवासी दिनेश सिंह और उनकी चाची कल्याणी देवी घायल हो गईं।घायलों को महेन पीएचसी और रुद्रपुर सीएचसी पहुंचाया गया। मदनपुर एसओ नंदा प्रसाद ने बताया कि सूचना पर पुलिस मौके पर गई थी। घायलों को इलाज के लिए भेजा गया है। संवाद