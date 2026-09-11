{"_id":"6aa3973b3c958102140d29ac","slug":"video-chitrakoot-pipeline-bursts-on-kamadgiri-parikrama-route-pilgrims-face-inconvenience-2026-09-11","type":"video","status":"publish","title_hn":"चित्रकूट: कामदगिरि परिक्रमा मार्ग पर पाइप लाइन टूटी, श्रद्धालु परेशान","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

खोही स्थित कामदगिरि परिक्रमा मार्ग में लक्ष्मण पहाड़ी के पास जल संस्थान की पाइप लाइन टूटने से सड़क पर बड़ी मात्रा में पानी भर गया। जलभराव के कारण परिक्रमा करने वाले श्रद्धालुओं को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। पानी जमा होने से श्रद्धालुओं को उसी के बीच से होकर परिक्रमा करनी पड़ रही है।

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