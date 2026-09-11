चित्रकूट: पाइप लाइन टूटने से कामदगिरि परिक्रमा मार्ग पर जलभराव, पानी के बीच से गुजर रहे श्रद्धालु

पानी के बीच से करनी पड़ रही परिक्रमा

लक्ष्मण पहाड़ी के पास पाइप लाइन टूटने के बाद पानी मार्ग पर फैल गया। इससे परिक्रमा मार्ग के एक हिस्से में जलभराव की स्थिति बन गई। बड़ी संख्या में श्रद्धालु पानी के बीच से होकर आगे बढ़ते नजर आए। श्रद्धालुओं का कहना है कि अमावस्या के चलते मार्ग पर पहले से ही काफी भीड़ है। ऐसे में रास्ते में पानी भरने से आने-जाने में दिक्कत हो रही है।