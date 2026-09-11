चित्रकूट: बाढ़ के बाद उमड़ा आस्था का सैलाब, भाद्र अमावस्या पर कामतानाथ के दर्शन को पहुंची हजारों की भीड़
Chitrakoot News: भाद्र अमावस्या पर धर्मनगरी चित्रकूट में शुक्रवार को आस्था का सैलाब उमड़ पड़ा। बाढ़ के बाद यह पहली अमावस्या होने के कारण श्रद्धालुओं में खासा उत्साह नजर आया। सुबह से ही कामतानाथ मंदिर और कामदगिरि परिक्रमा मार्ग पर हजारों श्रद्धालुओं की भीड़ जुट गई।
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दूर-दराज से पहुंचे भक्तों ने भगवान कामतानाथ के दर्शन कर पूजा-अर्चना की और कामदगिरि की परिक्रमा की। बड़ी संख्या में श्रद्धालु एक दिन पहले ही चित्रकूट पहुंच गए थे। गुरुवार रात से ही धर्मनगरी में भक्तों की आवाजाही बढ़ गई थी। शुक्रवार सुबह होते ही प्रमुख धार्मिक स्थलों और परिक्रमा मार्ग पर भीड़ बढ़ती चली गई। श्रद्धालु जयकारे लगाते हुए परिक्रमा करते नजर आए। पूरा क्षेत्र भक्ति और आस्था के माहौल में डूबा रहा।
कामतानाथ के दर्शन के बाद शुरू की परिक्रमा
श्रद्धालुओं ने कामतानाथ मंदिर में दर्शन-पूजन किया। इसके बाद कामदगिरि की परिक्रमा शुरू की। परिक्रमा मार्ग पर सुबह से ही भक्तों की लंबी कतारें नजर आईं। कई श्रद्धालु परिवार के साथ पहुंचे तो बड़ी संख्या में भक्त समूहों में परिक्रमा करते दिखाई दिए। बाढ़ के बाद पहली अमावस्या होने के कारण इस बार श्रद्धालुओं में विशेष उत्साह रहा। दूर-दराज से आने वाले कई भक्त गुरुवार रात से ही धर्मनगरी में ठहरे हुए थे।
बाढ़ के बाद सुरक्षा पर विशेष जोर
बाढ़ की स्थिति को देखते हुए पुलिस-प्रशासन ने सुरक्षा व्यवस्था को प्राथमिकता दी। मंदाकिनी नदी और अन्य संवेदनशील स्थानों पर विशेष निगरानी रखी गई। घाटों और प्रमुख मार्गों पर पुलिस बल तैनात रहा। भीड़ को नियंत्रित करने के साथ यातायात व्यवस्था को सुचारु बनाए रखने के लिए पुलिस और प्रशासन की टीमें सक्रिय रहीं। अधिकारी लगातार व्यवस्थाओं का जायजा लेते रहे। किसी भी अप्रिय स्थिति से निपटने के लिए संवेदनशील स्थानों पर निगरानी बढ़ाई गई।
तेज बहाव वाले क्षेत्रों से दूर रहने की अपील
प्रशासन ने श्रद्धालुओं से मंदाकिनी नदी के तेज बहाव वाले क्षेत्रों में न जाने की अपील की। साथ ही सुरक्षा निर्देशों का पालन करने और निर्धारित स्थानों पर ही स्नान व पूजा करने के लिए कहा गया। अमावस्या पर बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं के पहुंचने को देखते हुए पुलिस-प्रशासन ने भीड़ और सुरक्षा दोनों पर विशेष नजर रखी।