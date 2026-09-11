चित्रकूट: बाढ़ के बाद उमड़ा आस्था का सैलाब, भाद्र अमावस्या पर कामतानाथ के दर्शन को पहुंची हजारों की भीड़

बाढ़ के बाद सुरक्षा पर विशेष जोर

बाढ़ की स्थिति को देखते हुए पुलिस-प्रशासन ने सुरक्षा व्यवस्था को प्राथमिकता दी। मंदाकिनी नदी और अन्य संवेदनशील स्थानों पर विशेष निगरानी रखी गई। घाटों और प्रमुख मार्गों पर पुलिस बल तैनात रहा। भीड़ को नियंत्रित करने के साथ यातायात व्यवस्था को सुचारु बनाए रखने के लिए पुलिस और प्रशासन की टीमें सक्रिय रहीं। अधिकारी लगातार व्यवस्थाओं का जायजा लेते रहे। किसी भी अप्रिय स्थिति से निपटने के लिए संवेदनशील स्थानों पर निगरानी बढ़ाई गई।