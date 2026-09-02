{"_id":"6a984620cb22b9ef92081793","slug":"video-stray-animals-gather-six-lane-highway-raising-risk-accidents-2026-09-02","type":"video","status":"publish","title_hn":"सिक्स लेन पर छुट्टा पशुओं का जमावड़ा, हादसों का बढ़ा खतरा; VIDEO","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

पड़ाव से पीडीडीयू नगर के बीच बने सिक्स लेन मार्ग पर छुट्टा पशुओं का जमावड़ा राहगीरों के लिए परेशानी और हादसों का सबब बन गया है। डिवाइडर पर बैठे और सड़क पर घूमते मवेशियों के कारण सुबह-शाम आवागमन जोखिम भरा हो गया है। तेज रफ्तार वाहनों के बीच अचानक पशुओं के आ जाने से दुर्घटना की आशंका बनी रहती है। स्थानीय लोगों का आरोप है कि शिकायतों के बावजूद जिम्मेदार विभाग इस समस्या के समाधान के लिए प्रभावी कार्रवाई नहीं कर रहे हैं।

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