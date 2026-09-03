Chandauli News: जन पंचायत में सामाजिक न्याय और अधिकारों पर मंथन

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इसमें पिछड़े, दलित और अल्पसंख्यक समाज के अधिकारों, सामाजिक न्याय और स्थानीय समस्याओं पर चर्चा हुई। पंचायत में राजभर, बियार समेत विभिन्न पिछड़े, दलित और अल्पसंख्यक समुदायों के लोगों ने भागीदारी की।मुख्य अतिथि पूर्व एमएलसी रामजतन राजभर ने कहा कि समाज के सभी वर्गों को एकजुट होकर सामाजिक न्याय की लड़ाई को मजबूत करना होगा। पीडीए समाज की एकजुटता समय की जरूरत है। विशिष्ट अतिथि प्रदेश सचिव लालता प्रसाद ने कार्यकर्ताओं से संगठन को मजबूत करने का आह्वान किया।कार्यक्रम का आयोजन सांसद छोटेलाल खरवार, पूर्व विधायक जितेंद्र कुमार, सपा नेता महेंद्र राव, दशरथ सोनकर और जिलाध्यक्ष सत्यनारायण राजभर के नेतृत्व में किया गया। सांसद छोटेलाल खरवार ने कहा कि सामाजिक भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए वंचित वर्गों को अपने अधिकारों के लिए संगठित होकर संघर्ष करना होगा।पूर्व विधायक पूनम सोनकर, प्रभुनारायण यादव, मुन्ना भास्कर, सुधाकर कुशवाहा, वीरेंद्र राजभर, रंजीत राजभर, लव बियार सहित बड़ी संख्या में पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे।अध्यक्षता राजाराम बियार और संचालन जिलाध्यक्ष सत्यनारायण राजभर ने किया।