Chandauli News: लतीफशाह वीयर में बढ़ा पानी, 11 केवी लाइन डूबी, बिजली आपूर्ति बंद
वाराणसी ब्यूरो
Updated Thu, 03 Sep 2026 01:43 AM IST
Updated Thu, 03 Sep 2026 01:43 AM IST
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चकिया। मूसाखांड बांध से पानी छोड़े जाने से लतीफशाह वीयर में लगातार जलस्तर बढ़ रहा है। इससे चकिया विद्युत उपकेंद्र के मूसाखांड फीडर की 11 केवी विद्युत लाइन का एक हिस्सा डूब गया। सुरक्षा के मद्देनजर विद्युत निगम ने सेक्शन को खोलकर आपूर्ति बंद कर दी है। इससे कौड़िहार आधे धन्नीपुर गांव की बिजली आपूर्ति बाधित हो गई है।
बिजली की लाइन डूबने से अधिकारियों में हड़कंप मच गया। टीम ने मौके का जायजा लिया और आपूर्ति बंद कर दी। अधिकारियों का कहना है कि पानी के बीच लाइन में किसी तरह की खराबी की जांच करना जोखिम भरा है।
ऐसे में जलस्तर कम होने के बाद ही लाइन की जांच की जाएगी। अवर अभियंता रविशंकर ने बताया कि जलस्तर कम होने के बाद लाइन की जांच कर आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। इसके बाद ही विद्युत आपूर्ति बहाल की जा सकेगी। संवाद
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बिजली की लाइन डूबने से अधिकारियों में हड़कंप मच गया। टीम ने मौके का जायजा लिया और आपूर्ति बंद कर दी। अधिकारियों का कहना है कि पानी के बीच लाइन में किसी तरह की खराबी की जांच करना जोखिम भरा है।
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ऐसे में जलस्तर कम होने के बाद ही लाइन की जांच की जाएगी। अवर अभियंता रविशंकर ने बताया कि जलस्तर कम होने के बाद लाइन की जांच कर आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। इसके बाद ही विद्युत आपूर्ति बहाल की जा सकेगी। संवाद
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