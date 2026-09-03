Chandauli News: यूपीकोस से आउटसोर्सिंग में बिचौलियों का खेल खत्म
वाराणसी ब्यूरो
Updated Thu, 03 Sep 2026 01:45 AM IST
Updated Thu, 03 Sep 2026 01:45 AM IST
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चंदौली। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ के लोकभवन में उत्तर प्रदेश आउटसोर्स सेवा निगम के आधिकारिक पोर्टल, वेबसाइट और प्रतीक चिह्न का भव्य शुभारंभ किया गया। इस डिजिटल व्यवस्था के लागू होने से प्रदेश के 2.70 लाख से अधिक आउटसोर्स कर्मियों का आर्थिक शोषण समाप्त होगा और भर्ती प्रणाली में शत-प्रतिशत पारदर्शिता आएगी।
इस राज्यस्तरीय कार्यक्रम का सीधा प्रसारण चंदौली कलेक्ट्रेट सभागार में जनप्रतिनिधियों और प्रशासनिक अधिकारियों की उपस्थिति में देखा गया। कार्यक्रम में राज्य सभा सांसद साधना सिंह, सैयदराजा भाजपा विधायक सुशील सिंह, जिलाधिकारी चंद्र मोहन गर्ग, और मुख्य विकास अधिकारी आर. जगत साई सहित कई अधिकारी मौजूद रहे।
श्रम विभाग द्वारा भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड में पंजीकृत श्रमिकों के लिए चलायी का रही योजना कन्या विवाह सहायता योजना के अंतर्गत 06 श्रमिकों को कुल 390000 रुपये एवं मातृत्व शिशु एवं बालिका मदद योजना के अंतर्गत 4 लाभार्थियों को 114000 रूपये दिए।
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इस अवसर पर राज्यसभा सांसद साधना सिंह ने कहा कि राज्य सरकार आउटसोर्स कर्मचारियों के कल्याण और उनके अधिकारों की रक्षा के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। शुरुआत से आउटसोर्सिंग प्रणाली में शत-प्रतिशत पारदर्शिता आएगी और बिचौलियों द्वारा किए जाने वाले आर्थिक शोषण पर पूरी तरह विराम लगेगा।
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इस राज्यस्तरीय कार्यक्रम का सीधा प्रसारण चंदौली कलेक्ट्रेट सभागार में जनप्रतिनिधियों और प्रशासनिक अधिकारियों की उपस्थिति में देखा गया। कार्यक्रम में राज्य सभा सांसद साधना सिंह, सैयदराजा भाजपा विधायक सुशील सिंह, जिलाधिकारी चंद्र मोहन गर्ग, और मुख्य विकास अधिकारी आर. जगत साई सहित कई अधिकारी मौजूद रहे।
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श्रम विभाग द्वारा भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड में पंजीकृत श्रमिकों के लिए चलायी का रही योजना कन्या विवाह सहायता योजना के अंतर्गत 06 श्रमिकों को कुल 390000 रुपये एवं मातृत्व शिशु एवं बालिका मदद योजना के अंतर्गत 4 लाभार्थियों को 114000 रूपये दिए।
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इस अवसर पर राज्यसभा सांसद साधना सिंह ने कहा कि राज्य सरकार आउटसोर्स कर्मचारियों के कल्याण और उनके अधिकारों की रक्षा के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। शुरुआत से आउटसोर्सिंग प्रणाली में शत-प्रतिशत पारदर्शिता आएगी और बिचौलियों द्वारा किए जाने वाले आर्थिक शोषण पर पूरी तरह विराम लगेगा।