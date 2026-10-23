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चलती ट्रेन में चढ़ने के दौरान प्लेटफॉर्म के बीच गिरा यात्री, VIDEO

Aman Vishwakarma

Updated Fri, 23 Oct 2026 09:12 PM IST Updated Fri, 23 Oct 2026 09:12 PM IST







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पीडीडीयू नगर रेलवे स्टेशन पर बृहस्पतिवार की शाम ट्रेन पर चढ़ते समय यात्री फिसल कर नीचे गिर गया। इस दौरान आरपीएफ ने दौढ़ कर यात्री की जान बचाई। इस दौरान यात्री चोटिल हो गया। उसका प्राथमिक उपचार कराया गया। ... और पढ़ें

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