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Hindi News ›   Video ›   Uttar Pradesh ›   Chandauli News ›   Passenger falls into gap between platform and moving train

चलती ट्रेन में चढ़ने के दौरान प्लेटफॉर्म के बीच गिरा यात्री, VIDEO

Fri, 23 Oct 2026 09:12 PM IST
Aman Vishwakarma
Aman Vishwakarma Aman Vishwakarma
Updated Fri, 23 Oct 2026 09:12 PM IST
Passenger falls into gap between platform and moving train
पीडीडीयू नगर रेलवे स्टेशन पर बृहस्पतिवार की शाम ट्रेन पर चढ़ते समय यात्री फिसल कर नीचे गिर गया। इस दौरान आरपीएफ ने दौढ़ कर यात्री की जान बचाई। इस दौरान यात्री चोटिल हो गया। उसका प्राथमिक उपचार कराया गया।
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