{"_id":"6adb8afb98f2f839c2054040","slug":"video-mlc-elections-voters-share-their-views-on-the-voting-process-and-arrangements-2026-10-23","type":"video","status":"publish","title_hn":"एमएलसी चुनाव...मतदाताओं ने मतदान प्रक्रिया और व्यवस्थाओं पर रखे विचार;video","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

स्नातक एवं शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र के चुनाव में मतदाताओं ने मतदान प्रक्रिया, ऑनलाइन पोर्टल और चुनावी व्यवस्थाओं को लेकर अपने विचार व्यक्त किए। मतदाताओं ने मतदान के दौरान उपलब्ध सुविधाओं और प्रक्रिया से जुड़े अनुभव साझा किए। चुनावी व्यवस्था को लेकर उनकी प्रतिक्रियाओं को निर्वाचन प्रक्रिया के आकलन के लिहाज से महत्वपूर्ण माना जा रहा है।

... और पढ़ें