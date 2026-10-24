मुस्लिम महिलाओं ने भी देखा एयर शो, VIDEO

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घर की चारदीवारी और रोजमर्रा की जिम्मेदारियों के बीच जिंदगी गुजर जाती है। बड़े शहरों में होने वाले आयोजन और आसमान में उड़ते लड़ाकू विमानों को देखने का मौका मिलेगा, ऐसा कभी सोचा भी नहीं था। लेकिन शनिवार को दुलहीपुर की 16 मुस्लिम महिलाओं ने इस सोच को पीछे छोड़ दिया।

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