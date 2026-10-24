यूपी: बृजभूषण का तंज- लोग मुझे बाहुबली समझते हैं तो समझें, हेलीकॉप्टर से आने की नहीं मिली अनुमति

एयर शो के कारण हेलीकॉप्टर से आने की नहीं मिली अनुमति

बृजभूषण शरण सिंह को रामकथा में शामिल होने के लिए हेलीकॉप्टर से पहुंचना था, लेकिन वाराणसी में आयोजित एयर शो के चलते उन्हें वहां हेलीकॉप्टर से आने की अनुमति नहीं मिली। इसके बाद वह हेलीकॉप्टर से जौनपुर पहुंचे। वहां से कार के जरिए करीब 100 किलोमीटर का सफर तय कर चंदौली पहुंचे।



रामकथा के दौरान पूर्व सांसद ने विपक्ष पर हमला बोलते हुए कहा कि विपक्ष के लोग भगवान राम के अस्तित्व, रामसेतु और अयोध्या को लेकर सवाल उठाते हैं। उन्होंने कहा कि इन सवालों के बावजूद रामकथा के माध्यम से वे अपना काम करते रहेंगे। इस दौरान उनसे अयोध्या और काशी में मंदिर निर्माण के बाद मथुरा में मंदिर निर्माण को लेकर भी सवाल पूछा गया। हालांकि, उन्होंने इस सवाल पर कोई जवाब नहीं दिया।