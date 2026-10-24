चंदाैली के बुजुर्ग, जिन्होंने जिंदगी में पहली बार देखे लड़ाकू विमान, VIDEO

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आंखों से दूर की रोशनी भले ही साथ छोड़ गई हो, लेकिन आसमान में उड़ते लड़ाकू विमानों को देखने की हसरत उम्र के आखिरी पड़ाव में भी कम नहीं हुई। शनिवार को एयर शो के दूसरे दिन 80 साल के अजीमुल्लाह इसी उम्मीद के साथ डोमरी पहुंचे। एक दिन पहले ही आकर रिश्तेदार के यहां रात गुजारी और सुबह होते ही एयर शो स्थल पर पहुंच गए। उन्होंने कहा, 'मोदी नहीं होते तो हमार ई आखिरी इच्छा पूरी नहीं होती।'

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