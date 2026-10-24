यूपी: ब्रजेश पाठक बोले- जेलों में बंद माफिया को अखिलेश सरकार बनने का सपना, संविधान से चल रहा देश
यूपी के उपमुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव पर निशाना साधते हुए कहा कि जेलों में बंद माफिया अखिलेश सरकार बनने का सपना देख रहे हैं, लेकिन प्रदेश की जनता उनका सपना पूरा नहीं होने देगी। उन्होंने कहा कि देश संविधान से चल रहा है। देशविरोधी ताकतों से हाथ मिलाने वाले कभी सफल नहीं होंगे।
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उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने शनिवार को धानापुर में रामकथा के दौरान विपक्ष पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि प्रदेश की जेलों में बंद गुंडे, माफिया और बदमाश यह सपना देख रहे हैं कि अखिलेश यादव की सरकार बनेगी तो वे फिर जेल से बाहर आ जाएंगे। हालांकि, उत्तर प्रदेश की जनता उनका यह सपना कभी पूरा नहीं होने देगी। उन्होंने दावा किया कि प्रदेश की जनता अमन-चैन पसंद करती है और कानून-व्यवस्था के मामले में उत्तर प्रदेश नंबर एक पर है। बुनियादी ढांचे के विकास में भी प्रदेश को उन्होंने अग्रणी बताया।
उप मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में कानून-व्यवस्था को लेकर सरकार लगातार काम कर रही है। जनता शांति और सुरक्षा चाहती है। उन्होंने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि जेलों में बंद अपराधियों को सत्ता परिवर्तन की उम्मीद है, लेकिन जनता ऐसा नहीं होने देगी। उनके इस बयान को समाजवादी पार्टी और उसके अध्यक्ष अखिलेश यादव पर राजनीतिक हमले के तौर पर देखा जा रहा है।
ब्रजेश पाठक ने कहा कि देश बाबा साहेब डॉ. भीमराव आंबेडकर के संविधान के अनुसार चल रहा है। उन्होंने कहा कि देशविरोधी ताकतों से हाथ मिलाने वाले लोग कभी सफल नहीं होंगे। देश की संवैधानिक व्यवस्था और लोकतांत्रिक मूल्यों के तहत ही शासन चलता है।
उप मुख्यमंत्री शनिवार को धानापुर के दशमी तालाब के पास आयोजित राजन महाराज की रामकथा में शामिल होने पहुंचे थे। इस दौरान उन्होंने मीडिया से बातचीत में प्रदेश की कानून-व्यवस्था, विपक्ष और संविधान को लेकर अपनी बात रखी।