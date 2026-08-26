{"_id":"6a8f14588aca55a41102aa50","slug":"video-major-relief-for-basic-education-teachers-and-cooks-cashless-medical-treatment-2026-08-26","type":"video","status":"publish","title_hn":"बेसिक शिक्षकों व रसोइयों को बड़ी राहत, अब सरकारी और निजी अस्पतालों में मिलेगा कैशलेस इलाज; VIDEO","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

उत्तर प्रदेश सरकार ने बेसिक शिक्षा विभाग से जुड़े शिक्षकों, कर्मचारियों और पीएम पोषण योजना के तहत कार्यरत रसोइयों के लिए बड़ा निर्णय लिया है। अब पात्र कर्मचारियों को सरकारी अस्पतालों के साथ-साथ संबद्ध निजी अस्पतालों में भी प्रति वर्ष पांच लाख रुपये तक का कैशलेस इलाज उपलब्ध कराया जाएगा। जनपद चंदौली में आयोजित कार्यक्रम के दौरान सरकार के इस फैसले को लेकर शिक्षकों, कर्मचारियों और रसोइयों में खासा उत्साह देखने को मिला।

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