{"_id":"6aad8117e7dc61c37300db69","slug":"video-girl-locked-inside-ro-plant-premises-in-shahabganj-over-a-money-lending-dispute-2026-09-18","type":"video","status":"publish","title_hn":"उधार के पैसे लेन देन में शहाबगंज में बच्ची को आरओ प्लांट परिसर में किया था बंद, VIDEO","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

थाना शहाबगंज क्षेत्र में 16 सितंबर को बच्ची को आरओ प्लांट परिसर में बंद किए जाने की सूचना के मामले में क्षेत्राधिकारी चकिया अजीत सिंह चौहान ने आधिकारिक वक्तव्य जारी कर घटनाक्रम की जानकारी दी है। सीओ अजीत सिंह चौहान ने बताया कि सूचना मिलते ही पुलिस और पीआरवी टीम तत्काल मौके पर पहुंची और परिजनों की मौजूदगी में बच्ची को सुरक्षित बाहर निकाला गया। इसके बाद परिजनों की तहरीर के आधार पर तत्काल संबंधित धाराओं में प्राथमिकी दर्ज की गई।

... और पढ़ें