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गणपति की प्रतिमा का ढोल-नगाड़ों के साथ हुआ स्वागत, VIDEO

Aman Vishwakarma

Updated Sun, 13 Sep 2026 10:11 PM IST Updated Sun, 13 Sep 2026 10:11 PM IST







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मुंबई से गणपति की प्रतिमा लेकर गांव पहुंचे वंश नारायण का रेलवे स्टेशन पर ग्रामीणों ने ढोल-नगाड़ों के साथ स्वागत किया। इस दौरान डॉ. सीमा चौहान, सोनी चौहान, लक्ष्मीना चौहान, पंचम, अभय, मुरली सहित अन्य ग्रामीण मौजूद रहे। ... और पढ़ें

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