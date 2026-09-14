Chandauli News: 683 बोरी यूरिया और 117 बोरी डीएपी जब्त
वाराणसी ब्यूरो
Updated Mon, 14 Sep 2026 01:43 AM IST
Updated Mon, 14 Sep 2026 01:43 AM IST
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मोहनिया। जिला प्रशासन और कृषि विभाग की टीम ने शनिवार रात कुकराढ़ गांव के पास एक गोदाम में छापा मारा। इस दौरान टीम ने मौके से बड़ी मात्रा में यूरिया, डीएपी और संदिग्ध उर्वरक बरामद किया। इसके बाद गोदाम को सील कर दिया और एक ट्रक को भी जब्त कर लिया गया।
थानाध्यक्ष जितेंद्र कुमार पांडेय ने बताया कि गोदाम में अवैध रूप से खाद का भंडारण कर उसे ट्रक में लोड करने की तैयारी की जा रही थी। जांच में सामने आया कि कृषि उपयोग की यूरिया को औद्योगिक उपयोग वाले टेक्निकल ग्रेड यूरिया के बैग में भरा जा रहा था। वहीं, संदिग्ध उर्वरक को डीएपी की बोरियों में पैक करने की तैयारी थी।
छापे के दौरान गोदाम से टेक्निकल ग्रेड यूरिया की 683 भरी बोरियां और ट्रक पर लदी 188 बोरियां, डीएपी की 117 बोरियां तथा डीएपी जैसे संदिग्ध उर्वरक की करीब 756 बोरियां बरामद हुईं। इसके अलावा करीब एक हजार खाली यूरिया बैग और 700 नए खाली डीएपी बैग भी मिले। मौके से एक ट्रक जब्त किया गया। छापेमारी में एसडीओ भभुआ, जिला कृषि पदाधिकारी, बीडीओ सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे।
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थानाध्यक्ष जितेंद्र कुमार पांडेय ने बताया कि गोदाम में अवैध रूप से खाद का भंडारण कर उसे ट्रक में लोड करने की तैयारी की जा रही थी। जांच में सामने आया कि कृषि उपयोग की यूरिया को औद्योगिक उपयोग वाले टेक्निकल ग्रेड यूरिया के बैग में भरा जा रहा था। वहीं, संदिग्ध उर्वरक को डीएपी की बोरियों में पैक करने की तैयारी थी।
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छापे के दौरान गोदाम से टेक्निकल ग्रेड यूरिया की 683 भरी बोरियां और ट्रक पर लदी 188 बोरियां, डीएपी की 117 बोरियां तथा डीएपी जैसे संदिग्ध उर्वरक की करीब 756 बोरियां बरामद हुईं। इसके अलावा करीब एक हजार खाली यूरिया बैग और 700 नए खाली डीएपी बैग भी मिले। मौके से एक ट्रक जब्त किया गया। छापेमारी में एसडीओ भभुआ, जिला कृषि पदाधिकारी, बीडीओ सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे।
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