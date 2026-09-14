Chandauli News: अधिकारों के लिए अनशन पर बैठे अनुदेशक

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अनुदेशक शिक्षकों ने आरोप लगाया कि पिछले 14 वर्षों से उन्हें विधिक और मौलिक अधिकारों से वंचित रखा जा रहा है। कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने चार फरवरी 2026 को 46 पेज का फैसला सुनाया था। अदालत ने अनुदेशक शिक्षकों को नियमित शिक्षकों के समान मानते हुए एरियर सहित वेतन और अन्य सुविधाएं तत्काल प्रभाव से देने का आदेश दिया था। आरोप लगाया कि प्रदेश सरकार सुप्रीम कोर्ट के आदेश का अनुपालन नहीं कर रही।जिलाध्यक्ष प्रकाश सिंह ने कहा कि जब तक सरकार अनुदेशक शिक्षकों के एरियर का भुगतान और सर्वोच्च न्यायालय के आदेश का अनुपालन नहीं करती, तब तक क्रमिक अनशन जारी रहेगा। प्रत्येक रविवार को जिले के सभी ब्लॉकों में अनशन किया जाएगा। इस दौरान संजय कुमार, सुरेश जायसवाल, नरेंद्र कुमार, अमरनाथ राय, संतोष कुमार, अजीत कुमार, राकेश कुमार, रामनरेश यादव, तपेश्वर कुमार, रामप्रताप यादव, अश्वनी कुमार, अजय कुमार आदि मौजूद थे।