फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Chandauli News ›   Instructors on hunger strike for rights

Chandauli News: अधिकारों के लिए अनशन पर बैठे अनुदेशक

Mon, 14 Sep 2026 01:42 AM IST
वाराणसी ब्यूरो
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Mon, 14 Sep 2026 01:42 AM IST
विज्ञापन
Instructors on hunger strike for rights
सकलडीहा। अनुदेशक शिक्षकों ने रविवार से सेवखर खुर्द गांव में डॉ. भीमराव आंबेडकर की प्रतिमा के समक्ष क्रमिक अनशन शुरू किया। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के आदेश का अनुपालन करने, बकाया एरियर के भुगतान और नियमित शिक्षकों के समान वेतन भुगतान की मांग उठाई।
विज्ञापन


अनुदेशक शिक्षकों ने आरोप लगाया कि पिछले 14 वर्षों से उन्हें विधिक और मौलिक अधिकारों से वंचित रखा जा रहा है। कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने चार फरवरी 2026 को 46 पेज का फैसला सुनाया था। अदालत ने अनुदेशक शिक्षकों को नियमित शिक्षकों के समान मानते हुए एरियर सहित वेतन और अन्य सुविधाएं तत्काल प्रभाव से देने का आदेश दिया था। आरोप लगाया कि प्रदेश सरकार सुप्रीम कोर्ट के आदेश का अनुपालन नहीं कर रही।
विज्ञापन

जिलाध्यक्ष प्रकाश सिंह ने कहा कि जब तक सरकार अनुदेशक शिक्षकों के एरियर का भुगतान और सर्वोच्च न्यायालय के आदेश का अनुपालन नहीं करती, तब तक क्रमिक अनशन जारी रहेगा। प्रत्येक रविवार को जिले के सभी ब्लॉकों में अनशन किया जाएगा। इस दौरान संजय कुमार, सुरेश जायसवाल, नरेंद्र कुमार, अमरनाथ राय, संतोष कुमार, अजीत कुमार, राकेश कुमार, रामनरेश यादव, तपेश्वर कुमार, रामप्रताप यादव, अश्वनी कुमार, अजय कुमार आदि मौजूद थे।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed