Chandauli News: महिलाओं ने गीत-नृत्य की मोहक प्रस्तुतियों से बांधा समा

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महोत्सव के दौरान महिलाओं ने एक-दूसरे को तीज पर्व की शुभकामनाएं दीं। साथ ही भारतीय संस्कृति और परंपराओं को आगे बढ़ाने का संकल्प लिया। कार्यक्रम में महिलाओं ने बदलते समय में तीज जैसे त्योहारों की उपयोगिता पर चर्चा की। भाजपा मंडल उपाध्यक्ष अनीता शर्मा ने कहा कि तीज महोत्सव भारतीय संस्कृति और महिलाओं की आस्था का प्रतीक है। ऐसे आयोजनों से महिलाओं को अपनी परंपराओं से जुड़ने का अवसर मिलता है।सभासद ज्योति गुप्ता ने कहा कि इस तरह के आयोजनों से महिलाओं को एक-दूसरे से जुड़ने और अपनी संस्कृति को जीवंत रखने का अवसर मिलता है। उन्होंने महिलाओं से भारतीय परंपराओं और संस्कारों को अगली पीढ़ी तक पहुंचाने का आह्वान किया। इस मौके पर वंदना, संजू, अनीता, दूजा, प्रतिमा, अंजलि, काजल, संजना, माधवी, रेखा, सीमा, गीता, प्रीति और पूनम आदि उपस्थित रहीं।