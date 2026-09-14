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Chandauli News: दीवार पर महापुरुषों की गाथा नई पीढ़ी को दे रही प्रेरणा

Mon, 14 Sep 2026 01:40 AM IST
वाराणसी ब्यूरो
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Mon, 14 Sep 2026 01:40 AM IST
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The stories of great men on the wall are inspiring the new generation.
चकिया में दीवार पर की पेंटिंग। संवाद
चकिया। शहर को आकर्षक बनाने के साथ लोगों को ज्ञान और इतिहास से जोड़ने की दिशा में नगर पंचायत की पहल लोगों का ध्यान खींच रही है। सिविल लाइन पूर्वी में उप जिलाधिकारी आवास की दीवार को देश के महापुरुषों, स्वतंत्रता सेनानियों, वैज्ञानिकों और राजनेताओं के चित्रों से सजाया गया है। दीवार पर उकेरे गए चित्र विद्यार्थियों के साथ राहगीरों के लिए आकर्षण का केंद्र बने हुए हैं।
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नगर पंचायत चेयरमैन गौरव श्रीवास्तव की पहल पर कराई गई चित्रकारी में देश और समाज के लिए अहम योगदान देने वाली विभूतियों के चित्र बनाए गए हैं। सावित्रीबाई फुले, माता कर्मा देवी, रानी लक्ष्मीबाई, अहिल्याबाई होल्कर, बिरसा मुंडा, डॉ. भीमराव आंबेडकर, स्वामी विवेकानंद, सरदार भगत सिंह, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, चंद्रशेखर आजाद, महात्मा गांधी, पंडित दीनदयाल उपाध्याय, डॉ. एपीजे अब्दुल कलाम, पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी, सरदार वल्लभभाई पटेल, लाल बहादुर शास्त्री, डॉ. राजेंद्र प्रसाद, लाला लाजपत राय, मंगल पांडेय और भगवान बुद्ध के चित्र उकेरे गए हैं।
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इन चित्रों के जरिए स्वतंत्रता संग्राम, सामाजिक बदलाव, राष्ट्र निर्माण, शिक्षा, विज्ञान और मानवता के क्षेत्र में योगदान देने वाली विभूतियों को को प्रदर्शित किया गया है। राह से गुजरने वाले लोग भी चित्रकारी देखने के लिए रुक रहे हैं। विद्यार्थियों के लिए यह दीवार पाठशाला की तरह नजर आ रही है।
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इनसेट-
मनोज प्रजापति की आकर्षक चित्रकारी

दीवार पर चित्रकारी का काम मुहम्मदाबाद निवासी पेंटर मनोज प्रजापति ने किया है। उन्होंने अलग-अलग विभूतियों के चित्रों को आकर्षक ढंग से उकेरा है। चेयरमैन गौरव श्रीवास्तव ने बताया कि राष्ट्रहित में अपना जीवन समर्पित करने वाले महापुरुषों के विचारों और योगदान से नई पीढ़ी को परिचित कराने के लिए यह पहल की गई है। कहा कि ऐसे प्रयासों से बच्चों और युवाओं में देशभक्ति, ज्ञान और राष्ट्र निर्माण की भावना मजबूत होगी।
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