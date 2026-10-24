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मोटरबोट से घाटों पर पहुंचे डीआईजी, यातायात और सुरक्षा व्यवस्था परखी; VIDEO
वाराणसी में आयोजित एयर शो के दूसरे दिन शनिवार को सुरक्षा और यातायात व्यवस्था का जायजा लेने के लिए पुलिस उपमहानिरीक्षक वैभव कृष्ण ने अधिकारियों के साथ निरीक्षण किया। जिलाधिकारी चंद्र मोहन गर्ग और पुलिस अधीक्षक आकाश पटेल के साथ उन्होंने यातायात प्रबंधन की स्थिति परखी। इसके बाद मोटरबोट से वाराणसी के घाटों का निरीक्षण कर सुरक्षा इंतजामों का जायजा लिया।
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