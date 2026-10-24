मोटरबोट से घाटों पर पहुंचे डीआईजी, यातायात और सुरक्षा व्यवस्था परखी; VIDEO

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वाराणसी में आयोजित एयर शो के दूसरे दिन शनिवार को सुरक्षा और यातायात व्यवस्था का जायजा लेने के लिए पुलिस उपमहानिरीक्षक वैभव कृष्ण ने अधिकारियों के साथ निरीक्षण किया। जिलाधिकारी चंद्र मोहन गर्ग और पुलिस अधीक्षक आकाश पटेल के साथ उन्होंने यातायात प्रबंधन की स्थिति परखी। इसके बाद मोटरबोट से वाराणसी के घाटों का निरीक्षण कर सुरक्षा इंतजामों का जायजा लिया।

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