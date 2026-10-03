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पीडीडीयू जंक्शन पर उमड़ी भीड़, संभालने में आरपीएफ और जीआरपी के छूटे पसीने; VIDEO
बिहार से गंगा स्नान के लिए वाराणसी जाने वाली व्रती महिलाओं की पीडीडीयू जंक्शन पर भीड़ उमड़ी। महिलाओं को संभालने में आरपीएफ, जीआरपी और वाणिज्य विभाग की टीम के पसीने छूट गए। भीड़ को नियंत्रित करने के लिए अधिकारियों की ड्यूटी लगाई गई। शुक्रवार की रात और शनिवार को दिन में एक लाख से अधिक महिलाओं की भीड़ जुटी। वहीं, डीआरएम कार्यालय से डीआरएम उदय सिंह मीना के नेतृत्व में मंडल के अधिकारियों और कमांडेंट ने भीड़ नियंत्रण की कमान संभाले रखी।
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