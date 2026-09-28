{"_id":"6aba89ffbc4265c54602b831","slug":"video-conveying-the-message-of-schemes-through-street-plays-emphasis-on-ensuring-benefits-reach-the-intended-beneficiaries-2026-09-28","type":"video","status":"publish","title_hn":"नुक्कड़ नाटक से योजनाओं का संदेश, पात्रों को लाभ दिलाने पर जोर;video","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

चंदौली जिले में भारतीय जनता पार्टी की ओर से चलाए जा रहे सेवा संकल्प अभियान के तहत सोमवार को मेढ़ान और अहिकौरा में नुक्कड़ नाटक का आयोजन किया गया। कलाकारों ने सांस्कृतिक प्रस्तुतियों के माध्यम से सेवा, सुशासन, विकास और जनकल्याणकारी योजनाओं का संदेश आमजन तक पहुंचाया। साथ ही केंद्र और प्रदेश सरकार की योजनाओं की जानकारी देकर पात्र लाभार्थियों को उनका लाभ लेने के लिए जागरूक किया गया। भाजपा जिला उपाध्यक्ष सुशील सिंह जनौली ने कहा कि अभियान का उद्देश्य कला और रंगमंच के माध्यम से सेवा, सुशासन और अंत्योदय की अवधारणा को जन-जन तक पहुंचाना है। नुक्कड़ नाटकों के जरिए सरकारी योजनाओं की जानकारी सरल भाषा में दी जा रही है, ताकि कोई भी पात्र लाभार्थी योजनाओं के लाभ से वंचित न रहे। धानापुर पूर्वी मंडल अध्यक्ष चंद्रभान मौर्य ने कहा कि सांस्कृतिक प्रस्तुतियों और ‘नमो सेवा गाथा’ के माध्यम से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल और सार्वजनिक सेवा के वर्षों को लोगों के सामने प्रस्तुत किया जा रहा है। कला और रंगमंच के जरिए समाज के हर वर्ग को जोड़कर अंत्योदय और सुशासन की अवधारणा को सरल तरीके से लोगों तक पहुंचाना अभियान का मुख्य उद्देश्य है।

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