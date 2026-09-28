वोट चोरी के आरोपों को लेकर कांग्रेस का धरना, निर्वाचन आयुक्त का फूंका पुतला;video

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वोट चोरी के आरोपों को लेकर जिला कांग्रेस कमेटी चंदौली और शहर कांग्रेस कमेटी मुगलसराय के संयुक्त तत्वावधान में सोमवार को कलेक्ट्रेट परिसर में धरना-प्रदर्शन किया गया। जिलाध्यक्ष अरुण द्विवेदी के नेतृत्व में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने विरोध मार्च निकाला और मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार को पद से हटाने, उनके कार्यकाल के दौरान लिए गए निर्णयों की समीक्षा कराने तथा उनके खिलाफ कार्रवाई की मांग की। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने नारेबाजी भी की। जिलाध्यक्ष अरुण द्विवेदी ने कहा कि राहुल गांधी की ओर से लगातार उठाए गए वोट चोरी के मुद्दे को लेकर अब सामने आए दस्तावेजों और रिपोर्टों ने सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने कहा कि मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार के पद पर बने रहने से निर्वाचन प्रक्रिया को लेकर लोगों के बीच अविश्वास पैदा हुआ है। कांग्रेस ने राष्ट्रपति से मुख्य निर्वाचन आयुक्त को तत्काल पद से हटाने और उनके कार्यकाल में लिए गए निर्णयों तथा मतदाता सूची में किए गए बदलावों की स्वतंत्र समीक्षा कराने की मांग की।

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