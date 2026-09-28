Chandauli News: इंस्टाग्राम पर शुरू हुआ प्रेम, शादी के बाद जहर खाने से महिला की मौत

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मृतका के बहनोई गयाजी निवासी धीरज पासवान ने बताया कि करीब एक साल पहले चंचला और अमित के बीच इंस्टाग्राम के जरिए प्रेम प्रसंग शुरू हुआ था। बाद में दोनों परिवारों की सहमति से उनकी शादी हो गई। आरोप है कि शादी के कुछ दिन बाद से ही दहेज को लेकर चंचला को पति, सास, ससुर समेत ससुराल पक्ष के अन्य लोग प्रताड़ित करने लगे। शनिवार शाम करीब छह बजे मायके वालों को चंचला के जहर खाने की सूचना मिली।परिजन पहड़िया गांव पहुंचे तो वह मृत अवस्था में मिली। मृतका के ससुर व अधिवक्ता रामजी पासवान ने कहा कि शनिवार को उनका बेटा ई-रिक्शा चलाने गया था। इसी दौरान चंचला ने विषाक्त पदार्थ खा लिया। थानाध्यक्ष मुकेश कुमार ने बताया कि शव का पोस्टमार्टम कराया गया है। मामले की जांच की जा रही है। संवाद