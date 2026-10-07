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त्रैवार्षिक महाधिवेशन और पारिवारिक मिलन समारोह में बच्चों ने सांस्कृतिक कार्यक्रम से मोहा मन; VIDEO
ऑल इंडिया लोको रनिंग स्टाफ एसोसिएशन के त्रैवार्षिक महाधिवेशन में अशोक कुमार राउत को जोनल महासचिव बनाया गया। इसी तरह डीपी श्रीवास्तव को जोनल अध्यक्ष और रंजीत कुमार को जोनल ट्रेजरर नियुक्त किया गया। पं. दीनदयाल उपाध्याय मंडल के लिए डीके सिन्हा को सचिव और संतोष कुमार को अध्यक्ष बनाया गया। नवनिर्वाचित पदाधिकारियों का माला पहनाकर स्वागत किया गया। दो दिवसीय अधिवेशन में लोको रनिंग स्टाफ की समस्याओं पर चर्चा कर उनके समाधान की मांग की गई।
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