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गरज-चमक के साथ झमाझम बारिश से बदला मौसम, 50 किमी की रफ्तार से चली हवाएं; VIDEO

अभिनव कुमार

Updated Wed, 07 Oct 2026 07:50 PM IST Updated Wed, 07 Oct 2026 07:50 PM IST







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दिनभर की गर्मी के बाद बुधवार की शाम अचानक मौसम ने करवट ली। शाम करीब पौने सात बजे तेज ठंडी हवा चलने लगी। इसके कुछ ही देर बाद झमाझम बारिश शुरू हो गई। करीब एक घंटे तक हुई बारिश से मौसम सुहाना हो गया और लोगों को उमस व गर्मी से राहत मिली। ... और पढ़ें

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