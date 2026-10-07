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सेवा संकल्प अभियान के तहत महिलाओं ने बनाई विशाल रंगोली, VIDEO
सेवा संकल्प अभियान के अंतर्गत बुधवार को विकास खंड परिसर स्थित पार्क में समूह की महिलाओं ने आकर्षक एवं विशाल रंगोली बनाकर लोगों का ध्यान आकर्षित किया। रंगोली के माध्यम से महिलाओं ने सामाजिक एकता, स्वच्छता एवं जनजागरूकता का संदेश दिया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि ब्लॉक प्रमुख शंभूनाथ सिंह यादव मौजूद रहे। उन्होंने समूह की महिलाओं द्वारा बनाई गई रंगोली की सराहना करते हुए कहा कि ग्रामीण महिलाओं की प्रतिभा को मंच प्रदान करने से उनमें आत्मविश्वास बढ़ता है और वे सामाजिक गतिविधियों में बढ़-चढ़कर भागीदारी करती हैं। इस दौरान खंड विकास अधिकारी अनिल कुमार राय, एडीओ पंचायत नारायण दत्त त्रिपाठी, बीओपीआरडी, एडीओ आईएसबी अवधेश, नवीन सोनकर सहित बड़ी संख्या में ग्राम प्रधान, क्षेत्र पंचायत सदस्य एवं अन्य जनप्रतिनिधि मौजूद रहे।
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