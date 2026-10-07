एक दिसंबर से शुरू होगी जनगणना-2027 की जनसंख्या गणना, VIDEO

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चंदौली। भारत की जनगणना-2027 के दूसरे चरण की तैयारियां तेज हो गई हैं। बुधवार को कलेक्ट्रेट सभागार में जिला स्तरीय जनगणना समन्वय समिति की पांचवीं बैठक हुई। जिलाधिकारी एवं प्रमुख जनगणना अधिकारी चंद्र मोहन गर्ग की अध्यक्षता में हुई बैठक में जनसंख्या गणना की तैयारियों, प्रगणकों के प्रशिक्षण और स्व-गणना की व्यवस्था पर चर्चा की गई।

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