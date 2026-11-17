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चंदौली: धान की क्रॉप कटिंग देखने पहुंचे डीएम, किसानों से सरकारी केंद्रों पर उपज बेचने की अपील

किशन चौबे

Updated Tue, 17 Nov 2026 09:22 PM IST Updated Tue, 17 Nov 2026 09:22 PM IST

चंदौली। सकलडीहा तहसील क्षेत्र के बसारिकपुर गांव में मंगलवार को जिलाधिकारी शैलेष कुमार ने धान की क्रॉप कटिंग का निरीक्षण किया। इस दौरान दो किसानों के खेतों में निर्धारित क्षेत्रफल में फसल की कटाई कराकर उत्पादन का आकलन किया गया। दोनों खेतों से प्राप्त उपज के आधार पर क्षेत्र में धान की औसत उत्पादकता 57.98 क्विंटल प्रति हेक्टेयर आंकी गई। ... और पढ़ें

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