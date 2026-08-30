चंदाैली में 25 हजार का इनामी गोवंश तस्कर गिरफ्तार, VIDEO

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सैयदराजा पुलिस और स्वाट टीम ने गोवध के मुकदमे में वांछित 25 हजार रुपये के इनामी तस्कर विकास यादव को गिरफ्तार किया है। आरोपी की पहचान प्रयागराज जिले के हंडिया थाना क्षेत्र के लसार बरौत निवासी 24 वर्षीय विकास यादव के रूप में हुई। पुलिस ने उसे शनिवार को उसके घर के पीछे स्थित बगीचे से गिरफ्तार किया।

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